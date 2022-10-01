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  • ЗСУ вже в Лимані: в місті точаться бої, - ВІДЕО
Роман Лазоренко
головний редактор
18:05, 1 жовтня
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ЗСУ вже в Лимані: в місті точаться бої, - ВІДЕО

ЗСУ вже в Лимані: в місті точаться бої, - ВІДЕО

Прессекретар східного угруповання військ Сергій Череватий у суботу, 1 жовтня, підтвердив, що захисники України зайшли в Лиман Донецької області, там точаться бої.

В ефірі телемарафону Череватий підтвердив справжність відео із захисниками України біля стели в Лимані, інформує "НВ".

«Ми вже в Лимані, але точаться бої. Деталі будуть згодом», — сказав він.

Прессекретар також розповів, що російські окупанти здаються в полон і масово просили про підкріплення: «Але, мабуть, усі дивилися концерт на Красній площі, тому не могли підійти».

Череватий також пояснив важливість звільнення Лимана.

Продовжити успішну Харківську операцію… Захопити важливий район, який, по суті, відчиняє ворота для звільнення Донбасу: далі на Сватове, на Кремінну, на Сєвєродонецьк… Коли — вирішують штаби. І важливий психологічний момент — оточення великого угруповання противника, який перед цим хвалився своєю непереможністю… Там, до речі, билися не останні війська — професійні військові, так званий БАРС [бойовий армійський резерв]», — наголосив він.

Раніше Сергій Череватий підтвердив звільнення п’яти населених пунктів біля Лимана: Ямпіль, Новоселівка, Шандриголове, Дробишеве та Ставки. За його словами, угруповання РФ — близько 5000 окупантів — було оточене.

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#ЗСУ #Лиман #звільнення #окупанти
Роман Лазоренко
головний редактор
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