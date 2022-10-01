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  • Знайшли 24 тіла, із них 13 дітей та вагітна жінка: стали відомі подробиці нового злочину окупантів на Харківщині, - ФОТО, ВІДЕО
Роман Лазоренко
головний редактор
19:19, 1 жовтня
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Знайшли 24 тіла, із них 13 дітей та вагітна жінка: стали відомі подробиці нового злочину окупантів на Харківщині, - ФОТО, ВІДЕО

Знайшли 24 тіла, із них 13 дітей та вагітна жінка: стали відомі подробиці нового злочину окупантів на Харківщині, - ФОТО, ВІДЕО

Російські окупанти розстріляли колону машин із цивільними біля села Курилівка Куп’янського району 25 вересня.

Служба безпеки України розслідує ще один воєнний злочин російських військ, які нещодавно розстріляли цивільну колону в так званій «сірій зоні» між окупованим Сватовим Луганської області та звільненим Куп'янськом на Харківщині. Про це повідомив в.о. Голови СБУ Василь Малюк.

Знайшли 24 тіла, із них 13 дітей та вагітна жінка: стали відомі подробиці нового злочину окупантів на Харківщині, - ФОТО, ВІДЕО , фото-1

«Наприкінці вересня рашисти повністю знищили колону з семи автомобілів. Щонайменше 20 людей загинуло, і серед них – 10 дітей. Звірячий напад на цивільних осіб вчинила диверсійно-розвідувальна група окупантів – вони зі стрілецької зброї майже впритул розстріляли шість стареньких легковиків та одну вантажівку «ГАЗель». Ворог вкотре довів, що його мета – знищення всіх українців, незалежно від віку і статі. Окупанти зазнають поразок на полі бою і від безвиході відповідають на них убивством мирних громадян. Та рашисти не уникнуть покарання – ми знайдемо кожного і змуcимо відповідати за вчинені звірства», - заявив Василь Малюк.

Знайшли 24 тіла, із них 13 дітей та вагітна жінка: стали відомі подробиці нового злочину окупантів на Харківщині, - ФОТО, ВІДЕО , фото-2

Співробітники СБУ за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розслідують цей воєнний злочин за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством) Кримінального кодексу України.

Знайшли 24 тіла, із них 13 дітей та вагітна жінка: стали відомі подробиці нового злочину окупантів на Харківщині, - ФОТО, ВІДЕО , фото-3

Остаточна кількість жертв наразі встановлюється, проводяться відповідні експертизи. Декільком людям вдалося врятуватися з пекла, зараз вони дають свідчення слідчим.

Знайшли 24 тіла, із них 13 дітей та вагітна жінка: стали відомі подробиці нового злочину окупантів на Харківщині, - ФОТО, ВІДЕО , фото-4

Наразі встановлюються особи убитих росіянами громадян, триває всебічне документування та збір доказів цього злочину для Міжнародного кримінального суду.

Знайшли 24 тіла, із них 13 дітей та вагітна жінка: стали відомі подробиці нового злочину окупантів на Харківщині, - ФОТО, ВІДЕО , фото-5

Також СБУ робить все можливе для встановлення осіб, причетних до вбивства мирних громадян.

Строків давності такі злочини не мають, винні обов’язково відповідатимуть за скоєне.

Стало відомо, що взагалі знайшли 24 тіла, із них 13 дітей та вагітна жінка: медики озвучили нові дані щодо кількості жертв розстріляної рашистами колони на Харківщині

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#Харківщина #розстрілколони #окупантти #загиблі #СБУ
Роман Лазоренко
головний редактор
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