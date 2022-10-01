Хет-трик Сікана та шість голів "Шахтаря": "гірняки" влаштували гольову феєрію у матчі з "Металістом", - ФОТО, ВІДЕО

Команди вийшли на поле «Арен Львів» із прапорами України, а «гірники» були в спеціальних футболках – з фото героя-морпіха Михайла Діанова та на честь усіх захисників «Азовсталі», частина яких досі в полоні. Перед початком поєдинку пролунав національний Гімн, після чого хвилиною мовчання вшанували пам'ять жертв війни.



Головний тренер «оранжево-чорних» Ігор Йовічевіч випустив у стартовому складі 10 збірників, які долучилися до команди лише напередодні гри. Серед них – Данило Сікан, 3 голи якого допомогли молодіжній збірній вийти на Євро-2023.



Хет-трик Сікана та 3 асисти Мудрика



Донеччани від перших хвилин вели гру, потроху підбираючись до воріт суперника: спробу Зубкова блокував захисник, а удар Коноплі пройшов над поперечиною. Відкрити рахунок вдалося на 18-й хвилині, коли на подачу Мудрика з кутового відгукнувся Данило Сікан і головою переправив м'яч у ближній кут – 0:1.

Розвинути успіх удалося на 29-й хвилині: партнери доставили м'яч Судакову, той покотив далі, а Сікан забив у порожні ворота – 0:2.

«Оранжево-чорні» продовжували атакувати й до перерви відзначилися ще двічі. На 35-й хвилині Мудрик пасом з флангу знайшов у центрі штрафного Олександра Зубкова, який обробив м'яч і пробив кіпера – 0:3.

А на 38-й хвилині Михайло Мудрик зробив свій третій асист (виконав навіс у район воротарського), а Данило Сікан знову точно пробив головою та оформив другий протягом тижня хет-трик – 0:4.





Дебют Назарини, перший гол Джурасека



У перерві Ігор Йовічевіч здійснив 2 заміни: за «Шахтар» дебютував новачок команди Єгор Назарина, який замінив капітана Тараса Степаненка, а замість Коноплі вийшов Лукас Тейлор. Початок другої половини видався спокійним з обох боків, а новий виток активності стався після серії замін у середині тайму. Лассіна Траоре, який вийшов на поле, на 72-й хвилині організував ще один гол гостей: форвард розігнав контратаку й сам завершив її ударом під ліву штангу – 0:5. У перерві Ігор Йовічевіч здійснив 2 заміни: за «Шахтар» дебютував новачок команди Єгор Назарина, який замінив капітана Тараса Степаненка, а замість Коноплі вийшов Лукас Тейлор. Початок другої половини видався спокійним з обох боків, а новий виток активності стався після серії замін у середині тайму., який вийшов на поле, на 72-й хвилині організував ще один гол гостей: форвард розігнав контратаку й сам завершив її ударом під ліву штангу – 0:5.

Невдовзі буркінієць передачею знайшов у штрафному Бондаренка, проти якого господарі порушили правила: пенальті взявся виконувати Мудрик, але його удар у нижній кут потягнув Рибка. Наприкінці гри «Металіст» зміг провести гол престижу – Чідомере забив головою після навісу з корнера.

Проте останнє слово в матчі лишилося за донеччанами, причому гол організували гравці, які з'явилися з лави – Мар'ян Швед з правого флангу доставив м'яч у центр штрафного, а Невен Джурасек з другої спроби пробив голкіпера.





6:1 – «Шахтар» повертається до сезону розгромною перемогою над «Металістом». 6:1 – «Шахтар» повертається до сезону розгромною перемогою над «Металістом».

5 жовтня «гірники» проведуть третій матч групового етапу Ліги чемпіонів – підопічні Ігора Йовічевіча зіграють на виїзді з мадридським «Реалом». Початок о 22:00.



«Металіст» (Харків) – «Шахтар» (Донецьк) – 1:6 (0:4)



Львів, «Арена Львів», без глядачів



Голи: 0:1 Сікан (18), 0:2 Сікан (29), 0:3 Зубков (35), 0:4 Сікан (38), 0:5 Траоре (72), 1:5 Чідомере (87), 1:6 Джурасек (90+1)



Нереалізований пенальті: Мудрик (81, воротар)



«Шахтар»: Трубін, Конопля (Тейлор, 46), Бондар, Матвієнко, Михайліченко, Степаненко (к) (Назарина, 46), Бондаренко, Судаков (Джурасек, 82), Зубков (Швед, 60), Мудрик, Сікан (Траоре, 60)