22:59, 1 жовтня
ЗСУ звільнили Лиман, - ВІДЕО
Захисники України з 81-ї окремої аеромобільної бригади та батальйону Нацгвардії імені Сергія Кульчицького повідомили, що звільнили місто Лиман Донецької області.
Відео опублікував у Telegram-каналі заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.
Бійці розповіли, що звільнили та взяли під контроль Лиман. Наприкінці відео захисники України скинули російські триколори країни-агресора з будівлі міської ради та встановили там державний прапор України.
Нагадаємо, що місто було захоплено 29 травня. До початку повномасштабної війни у Лимані мешкало 22 тисячі жителів.
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