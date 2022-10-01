ЗСУ звільнили Лиман, - ВІДЕО

Захисники України з 81-ї окремої аеромобільної бригади та батальйону Нацгвардії імені Сергія Кульчицького повідомили, що звільнили місто Лиман Донецької області.

Відео опублікував у Telegram-каналі заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

Бійці розповіли, що звільнили та взяли під контроль Лиман. Наприкінці відео захисники України скинули російські триколори країни-агресора з будівлі міської ради та встановили там державний прапор України.

Нагадаємо, що місто було захоплено 29 травня. До початку повномасштабної війни у Лимані мешкало 22 тисячі жителів.