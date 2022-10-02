Ватажок “днр” підписав указ про конфіскацію майна Ахметова, Пшонки, Ландика та інших колишніх регіоналів, - ВІДЕО

Гауляйтер ОРДО Денис Пушилін підписав указ про конфіскацію майна одіозних донецьких регіоналів, які роками виступали за зближення з Росією та просували на Донбасі російський світ.

Про це повідомив журналіст Денис Казанський.

“У списку Рінат Ахметов, Юра Єнакіївський, брати Клюєви, Раїса Богатирьова, Віктор Пшонка, Володимир Рибак, Валентин Ландик, Юрій Бойко, Анатолій Близнюк та навіть нікчемний комуніст Петро Симоненко. Всім Росію відплатила за довгі роки служби. Тепер усе їхнє майно на окупованих територіях офіційно віджали.

Але найсмішніше, що до списку потрапили навіть Микола Левченко та Сергій Богачов. Вони навесні 2014 року відкрито закликали Донбас боротися з «київською хунтою» і фактично були причетні до створення ДНР. В результаті монстр, якого вони допомагали вирощувати, їх самих і зжер. Хороший урок для всіх політиків та бізнесменів не лише в Україні, а й в інших державах. Ніколи не майте справ із Москвою. Росія кине завжди”, - підсумував Казанський.