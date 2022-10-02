  • Головна
  • Ватажок “днр” підписав указ про конфіскацію майна Ахметова, Пшонки, Ландика та інших колишніх регіоналів, - ВІДЕО
Ольга Романова
редактор
13:59, 2 жовтня

Ватажок “днр” підписав указ про конфіскацію майна Ахметова, Пшонки, Ландика та інших колишніх регіоналів, - ВІДЕО

Гауляйтер ОРДО Денис Пушилін підписав указ про конфіскацію майна одіозних донецьких регіоналів, які роками виступали за зближення з Росією та просували на Донбасі російський світ.

Про це повідомив журналіст Денис Казанський.

“У списку Рінат Ахметов, Юра Єнакіївський, брати Клюєви, Раїса Богатирьова, Віктор Пшонка, Володимир Рибак, Валентин Ландик, Юрій Бойко, Анатолій Близнюк та навіть нікчемний комуніст Петро Симоненко. Всім Росію відплатила за довгі роки служби. Тепер усе їхнє майно на окупованих територіях офіційно віджали.

Але найсмішніше, що до списку потрапили навіть Микола Левченко та Сергій Богачов. Вони навесні 2014 року відкрито закликали Донбас боротися з «київською хунтою» і фактично були причетні до створення ДНР. В результаті монстр, якого вони допомагали вирощувати, їх самих і зжер. Хороший урок для всіх політиків та бізнесменів не лише в Україні, а й в інших державах. Ніколи не майте справ із Москвою. Росія кине завжди”, - підсумував Казанський.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Пушилін #днр #лнр #росія #конфіскація #Ахметов #Ландик #Казанський #Левченко
Ольга Романова
редактор
12,0
Високі оцінки користувачів за Достоверность
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Останні новини
Спецтема
Війна за незалежніть
Всі матеріали тут
Підприємства Донецка
Магазин стероидов Hulkshop
+380(66)126-76-26, +380(67)126-76-26
Кадрове агентство LEADER-LTD / ЛІДЕР-ЛТД, підбір персоналу, робота за кордоном, візова підтримка
+380(96)119-00-10, +380(66)245-90-09
Объявления Донецка - OBYAVA.ua
СПЕЦМЕДТРАНС перевозка больных по городу и Украине
+380(73)009-41-40, +380(99)009-41-40
Стероид Шоп (steroidsshop-ua): Купить стероиды и анаболики || Отзывы о магазине Стероид Шоп
+38 (093) 243-31-86
Додати підприємство
Оголошення
live comments feed...
Google PlayApp Store

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт города Донецка. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроект", "Політичні новини", "Прес-реліз", "PR", "Офіційно" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту