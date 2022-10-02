Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 60 тисяч окупантів

Учора ЗСУ знищили близько 500 окупантів, 23 танки, вертоліт і багато іншої військової техніки. З початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила близько 60 110 військових. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.10 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 60 110 (+500) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2 377 (+23) од,

бойових броньованих машин ‒ 4 975 (+26) од,

артилерійських систем – 1 405 (+8) од,

РСЗВ – 337 (+1) од,

засоби ППО ‒ 176 (+0) од,

літаків – 264 (+0) од,

гелікоптерів – 227 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 015 (+6),

крилаті ракети ‒ 246 (+0),

кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 796 (+10) од,

спеціальна техніка ‒ 131 (+0).

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Ольга Романова редактор