14:47, 2 жовтня
Зеленський: Лиман зачищений повністю
Президент Володимир Зеленський вдень 2 жовтня повідомив про повну зачистку Лимана Донецької області від російських окупантів.
Написав Зеленський у своєму відеозверненні.
"Станом на 12:30 Лиман зачищений повністю. Дякую нашим військовим, нашим воїнам.
Слава Україні!".
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