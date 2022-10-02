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Ольга Романова
редактор
14:47, 2 жовтня

Зеленський: Лиман зачищений повністю

Зеленський: Лиман зачищений повністю

Президент Володимир Зеленський вдень 2 жовтня повідомив про повну зачистку Лимана Донецької області від російських окупантів.

Написав Зеленський  у своєму відеозверненні.

"Станом на 12:30 Лиман зачищений повністю. Дякую нашим військовим, нашим воїнам.

Слава Україні!".

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#Зеленський #Лиман #ЗСУ #звільнення
Ольга Романова
редактор
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