Зеленський: Лиман зачищений повністю

Президент Володимир Зеленський вдень 2 жовтня повідомив про повну зачистку Лимана Донецької області від російських окупантів. Написав Зеленський у своєму відеозверненні. "Станом на 12:30 Лиман зачищений повністю. Дякую нашим військовим, нашим воїнам. Слава Україні!".

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Ольга Романова редактор