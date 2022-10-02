ЗСУ звільнили Торське на Донеччині

Бійці ЗСУ розгорнули український прапор біля села Торського у Донецькій області. Відповідне фото оприлюднив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко. “Торське наше. Фото бійців. Чекаємо на офіційне повідомлення”, - написав Цаплієнко. Торське знаходиться в Лиманській міській територіальній громаді, до початку повномасштабної війни у ньому мешкало понад 1600 людей.

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Ольга Романова редактор