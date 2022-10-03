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  • Захисники України з початку російського вторгнення знищили 60 430 окупантів та 2380 танків
Ольга Романова
редактор
09:54, 3 жовтня
Надійне джерело

Захисники України з початку російського вторгнення знищили 60 430 окупантів та 2380 танків

Захисники України з початку російського вторгнення знищили 60 430 окупантів та 2380 танків

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 320 російських загарбників. Загалом із початку повномасштабного вторгнення втрати РФ в Україні орієнтовно склали 60 430 осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.10 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 60 430 (+320) осіб;
  • танків – 2380 (+3) од.;
  • бойових броньованих машин – 4991 (+16) од.;
  • артилерійських систем – 1405 (+0) од.;
  • РСЗВ – 338 (+1) од.;
  • засобів ППО – 176 (+0) од.;
  • літаків – 265 (+1) од.;
  • гелікоптерів – 228 (+1) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1026 (+11) од.;
  • крилатих ракет – 246 (+0) од.;
  • кораблів/катерів – 15 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3811 (+15) од.;
  • спеціальної техніки – 131 (+0) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються.

Захисники України з початку російського вторгнення знищили 60 430 окупантів та 2380 танків, фото-1
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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Ольга Романова
редактор
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