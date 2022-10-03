09:54, 3 жовтня
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Захисники України з початку російського вторгнення знищили 60 430 окупантів та 2380 танків
За минулу добу Збройні сили України знищили ще 320 російських загарбників. Загалом із початку повномасштабного вторгнення втрати РФ в Україні орієнтовно склали 60 430 осіб.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.10 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 60 430 (+320) осіб;
- танків – 2380 (+3) од.;
- бойових броньованих машин – 4991 (+16) од.;
- артилерійських систем – 1405 (+0) од.;
- РСЗВ – 338 (+1) од.;
- засобів ППО – 176 (+0) од.;
- літаків – 265 (+1) од.;
- гелікоптерів – 228 (+1) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1026 (+11) од.;
- крилатих ракет – 246 (+0) од.;
- кораблів/катерів – 15 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3811 (+15) од.;
- спеціальної техніки – 131 (+0) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються.
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