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Захисники України з початку російського вторгнення знищили 60 430 окупантів та 2380 танків

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 320 російських загарбників. Загалом із початку повномасштабного вторгнення втрати РФ в Україні орієнтовно склали 60 430 осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.10 орієнтовно склали: особового складу – близько 60 430 (+320) осіб;

танків – 2380 (+3) од.;

бойових броньованих машин – 4991 (+16) од.;

артилерійських систем – 1405 (+0) од.;

РСЗВ – 338 (+1) од.;

засобів ППО – 176 (+0) од.;

літаків – 265 (+1) од.;

гелікоптерів – 228 (+1) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1026 (+11) од.;

крилатих ракет – 246 (+0) од.;

кораблів/катерів – 15 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3811 (+15) од.;

спеціальної техніки – 131 (+0) од. Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються.

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Ольга Романова редактор