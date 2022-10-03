росіяни обстрілюють Краматорськ ракетами
10:56, 3 жовтня
Краматорськ в шрамах від російського терору, - ФОТОФАКТ
росіяни обстрілюють Краматорськ ракетами
Міський голова Краматорську Олександр Гончаренко показав руйнування промислової зони російською ракетою.
Про це він написав на своії сторінці у Фейсбуці .
"Краматорськ - індустріальний. Краматорськ в шрамах від російського терору. Краматорськ - нескорений", - пише Гончаренко.
Нагадаємо, що вчора з ранку Краматорськ знов зазнав ракетного удару - постраждала промислова зона. На щастя, без жертв.
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