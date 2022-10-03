Краматорськ в шрамах від російського терору, - ФОТОФАКТ

Міський голова Краматорську Олександр Гончаренко показав руйнування промислової зони російською ракетою.

Про це він написав на своії сторінці у Фейсбуці .

"Краматорськ - індустріальний. Краматорськ в шрамах від російського терору. Краматорськ - нескорений", - пише Гончаренко.

Нагадаємо, що вчора з ранку Краматорськ знов зазнав ракетного удару - постраждала промислова зона. На щастя, без жертв.