11:27, 3 жовтня
У росії відвели чотири роки на "зʼєднання" з анексованими територіями Донбасу
Інтегратувати анексовані території України, що є окупованими РФ з 2014 або 2022 року у росії вирішили до 2026 року, назвавши це "перехідним" періодом.
За цей період російська влада має врегулювати всі нормативні питання "приєднання", - повідомляє російське РІА Новости.
"Відповідно до статті 6 договору, що розглядається, з дня прийняття до російської федерації Донецької народної республіки та освіти у складі РФ нового суб'єкта і до 1 січня 2026 року діє перехідний період", - йдеться в постанові КС РФ "про визнання конституційності договору про прийняття "ДНР "до складу росії".
Аналогічні пункти прописані й у договорах із "Луганською народною республікою", частинами окупованих територій Запорізької та Херсонської областей.
"Протягом перехідного періоду ці регіони мають бути інтегровані в економічну, фінансову, кредитну та правову системи РФ, у систему органів державної влади, а також мають бути вирішені питання виконання військового обов'язку та несення військової служби", - пишуть окупанти.
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