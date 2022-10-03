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  • Росіяни вдарили по гуртожитку навчального закладу Часов-Яру. Під завалами людина
Ольга Романова
редактор
11:51, 3 жовтня

Росіяни вдарили по гуртожитку навчального закладу Часов-Яру. Під завалами людина

Цієї ночі росіяни вели обстріли по громадах вздовж лінії фронту від Авдіївки до Сіверська, а також завдали удару по відносному тилу.

Про це повідомив очільник Донецької ОДА Павло Кириленко, доповідаючи про оперативну ситуацію по області станом на ранок 3 жовтня.

"На Донецькому напрямку росіяни стріляли по Авдіївській та Очеретинській громадах. В Авдіївці були поодинокі прильоти по старій частині міста, в Очеретинській громаді – ударили по Желанному та обстріляли Кам’янку. За попередньою інформацією, без постраждалих", - пише Кириленко.

За його інформацією, на Горлівському напрямку найбільше постраждала Часовоярська громада – росіяни поцілили у гуртожиток навчального закладу в Часовому Яру, щонайменше 1 людина перебуває під завалами. Триває рятувальна операція.

Також гучно було в Одрадівці та на станції Майорськ Світлодарської громади.

На Лисичанському напрямку відбувалися постійні обстріли Сіверська та Серебрянки. Інформацію щодо постраждалих та руйнувань уточнюємо.

Також вдосвіта росіяни завдали ракетного удару по Краматорську – влучили у підприємство, без жертв.

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#Донеччина #Часов-Яр #обстріли #росіяни
Ольга Романова
редактор
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