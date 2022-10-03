11:51, 3 жовтня
Росіяни вдарили по гуртожитку навчального закладу Часов-Яру. Під завалами людина
Цієї ночі росіяни вели обстріли по громадах вздовж лінії фронту від Авдіївки до Сіверська, а також завдали удару по відносному тилу.
Про це повідомив очільник Донецької ОДА Павло Кириленко, доповідаючи про оперативну ситуацію по області станом на ранок 3 жовтня.
"На Донецькому напрямку росіяни стріляли по Авдіївській та Очеретинській громадах. В Авдіївці були поодинокі прильоти по старій частині міста, в Очеретинській громаді – ударили по Желанному та обстріляли Кам’янку. За попередньою інформацією, без постраждалих", - пише Кириленко.
За його інформацією, на Горлівському напрямку найбільше постраждала Часовоярська громада – росіяни поцілили у гуртожиток навчального закладу в Часовому Яру, щонайменше 1 людина перебуває під завалами. Триває рятувальна операція.
Також гучно було в Одрадівці та на станції Майорськ Світлодарської громади.
На Лисичанському напрямку відбувалися постійні обстріли Сіверська та Серебрянки. Інформацію щодо постраждалих та руйнувань уточнюємо.
Також вдосвіта росіяни завдали ракетного удару по Краматорську – влучили у підприємство, без жертв.
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