Росіяни вдарили по гуртожитку навчального закладу Часов-Яру. Під завалами людина

Цієї ночі росіяни вели обстріли по громадах вздовж лінії фронту від Авдіївки до Сіверська, а також завдали удару по відносному тилу.

Про це повідомив очільник Донецької ОДА Павло Кириленко, доповідаючи про оперативну ситуацію по області станом на ранок 3 жовтня.



"На Донецькому напрямку росіяни стріляли по Авдіївській та Очеретинській громадах. В Авдіївці були поодинокі прильоти по старій частині міста, в Очеретинській громаді – ударили по Желанному та обстріляли Кам’янку. За попередньою інформацією, без постраждалих", - пише Кириленко.



За його інформацією, на Горлівському напрямку найбільше постраждала Часовоярська громада – росіяни поцілили у гуртожиток навчального закладу в Часовому Яру, щонайменше 1 людина перебуває під завалами. Триває рятувальна операція.

Також гучно було в Одрадівці та на станції Майорськ Світлодарської громади.



На Лисичанському напрямку відбувалися постійні обстріли Сіверська та Серебрянки. Інформацію щодо постраждалих та руйнувань уточнюємо.



Також вдосвіта росіяни завдали ракетного удару по Краматорську – влучили у підприємство, без жертв.