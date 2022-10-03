12:31, 3 жовтня
ЗСУ звільнили селище Борова на Харківщині, - ФОТО
Збройні сили України звільнили селище міського типу Борова, Ізюмського району Харківської області.
Фото з бійцями ЗСУ у звільненому селищі оприлюднив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.
До початку повномасштабної війни у селищі мешкало понад 5 тисяч людей.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
В Донецьку повідомляють про "пряме влучання" у будівлю "адміністрації" Ворошилівського району, - ФОТО, ВІДЕР
Оголошення
14:40, 22 жовтня
5
09:29, 18 жовтня
22
live comments feed...