ЗСУ звільнили селище Борова на Харківщині, - ФОТО

Збройні сили України звільнили селище міського типу Борова, Ізюмського району Харківської області. Фото з бійцями ЗСУ у звільненому селищі оприлюднив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко. До початку повномасштабної війни у селищі мешкало понад 5 тисяч людей.

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