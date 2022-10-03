Успішний наступ ЗСУ на Харківщині, Донбасі та Херсонщині: що зараз відомо та коли чекати завершення війни

Ледве встиг російський диктатор володимир путін оголосити про анексію чотирьох окупованих областей України (Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької), як захоплені “території росії” стали швидко “виходити” зі складу рф. Мабуть, світовим рекордсменом стало місто Лиман на Донеччині, де вже через 12 годин після виступу путіна 30 вересня було піднято державний прапор України.

Яка сьогодні ситуація на фронтах російсько-української війни і які наслідки може мати успішний наступ України для визволення анексований рф територій ми спробували зрозуміти проаналізувавши українські та російські джерела...

Харківщина — звільнення продовжується

Нагадаємо, що ще зовсім недавно до анексії Кремлем була запланована і захоплена територія Харківської області. Але внаслідок стрімкого та успішного наступу ЗСУ вся захоплена територія Харківщина була звужена до невеличкого клаптика за Оскільським водосховищем.

Нагадаємо, що в результаті успішного контрнаступу 8 вересня була звільнена Балаклія, 10 вересня Купʼянськ та Ізюм. Взагалі в ході вересневого контрнаступу на Харківщині звільнили 388 населених пунктів або 8,5 тисяч квадратних кілометрів української території. З-під окупації звільнили 150 тисяч людей. Навіть у Москві зрозуміли, що проведення “референдуму” на окупованому клаптику Харківщини буде виглядати повною пародією на політичні та воєнні реалії.

Але здавалося, що після такого великого успіху наші збройні сили будуть повинні зробити паузу перед новим наступом, а росіянам все ж вдасться закріпитися на такому природному рубежі для оборони як Оскільське водосховище.

Але воїни ЗСУ вдало форсували водосховище та зробили нові плацдарми для остаточного звільнення Харківщини.

27 вересня було звільнено Піски-Радьківські у Борівській громаді, а 28 вересня найбільше селище в Україні — Ківшарівку.

ЗСУ у селище Борова

3 жовтня зʼявилися, поки ще не підтвердженні повідомлення про звільнення ЗСУ райцентру Борова. До виходу на адмінкордони Харківщини з Луганщиною залишилось декілька кілометрів.

Звільнення Лимана, як ключ до звільнення Північного Донбасу

Не менш вдало склався наступ ЗСУ на півночі Донецької області. Вдень 1 жовтня у ЗСУ підтвердили, що українські військові звільнили п’ять населених пунктів у районі Лимана Донецької області (Ямпіль, Новоселівка, Шандриголово, Дробишеве та Ставки)

Внаслідок цього пʼятитисячне угруповання російських військ попало в оточення в Лимані. Вдень 2 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Лиман був повністю зачищений від російських військ. Тільки третині, з оточених російських військ вдалося уникнути знищення або полону. Також при панічній втечі росіяни залишили багато військової техніки та боєприпасів.

Звільнення Лиману відкрили нашій армії великі можливості дня нового наступу вже в Луганській області.

Так військовий аналітик Констянтин Машовець вважає, що ЗСУ вже в найближчі тижні зможуть звільнити місто Сватово в Луганській області.

“Сватове росіянам у найближчий перспективі не втримати... Додаткова БТГр зі складу 30-ї мсбр 2-ї ОВА може лише відтягнути момент його звільнення, але не зупинити. Головна дійова особа всього цього "свята" - 20-а ОВА ЗВО, зараз, грубо кажучи, розмазана всіма своїми 6-7-ю БТГр-ми 3-й та 144-й мсд, у яких наявність л\с складає, в середньому , по 30 -40% від штатної чисельності, по дуже широкому їй фронту, від селища Піски на кордоні, до самого Рубіжного.

Навряд чи вона буде здатна утримати район Сватове (особливо в умовах наступу ЗСУ одразу на кількох дільницях). Так, є ще до 4-5 БТГр 1-й гв. ТА, що відійшли до цієї зони в період "перегрупування" з Харківщини... А також до 2-х "зведених" батальйонів 6-ї ОВА, які опинилися тут із тієї ж причини. Але не дарма вони відведені у північно-східну частину Луганської області, тому що їхній стан боєздатності, скажімо так, зараз виглядає досить дискусійним (наприклад, у танкових БТГр-ах 1-й гв ТА залишилося по 25-30% від штатного ОВТ). Зараз, їхня головна турбота - утримати фронт на північ від українського Куп'янського плацдарму силами 2-3-х "зведених" БТГр. Тому у справі "оборони Сватового" вони помічники - так собі...

Тим більше, що ЗСУ форсували Оскіл і в Дворічній, і якщо російське командування спробує відтягнути ці сили та кошти на південний схід, у Сватовому, то вони явно будуть здатні відразу самі перейти в наступ”, -вважає Машовець.

Звільнення Херсонщини

Також в останні дні ЗСУ активізували свій наступ на півдні країни — на правобережній частині Херсонській області.

2 жовтня президент Володимир Зеленський підтвердив звільнення селища Архангельське також села Миролюбівка у Бериславському районі Херсонської області.

Але згідно з повідомленням з російських джерел здобутки ЗСУ на півдні ще краще.

“Українські солдати викладають фотографії із села Хрещенівка на Херсонщині, яке раніше знаходилося під контролем ЗС РФ. На цю мить відомо, що противник зосередив усі свої зусилля для прориву вздовж дороги маршрутом Дудчани - Берислав, з метою вийти до переправи на Новій Каховці та тим самим позбавити правобережне угруповання ЗС РФ постачання через неї”, - пишуть у російських пабліках.

Скільки ще до завершення війни

На минулому тижні колишній командувач армії США у Європі, генерал Бен Ходжес спрогнозував наступні успіхи української армії.

Бен Ходжес

"Сподіваюся, що до кінця цього року українські війська відтіснять російські війська на позиції 23 лютого, а до середини наступного року українці будуть в Криму", - - заявив Ходжес.

Також вважає керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов.

“Якщо пам'ятаєте мої вислови десь наприкінці травня. Я розповів про алгоритм дій. Я тоді прямо сказав, що червень буде, на жаль, для нас нехорошим. Ми буде трохи втрачати. У липні буде умовний застій. У серпні розпочнемо рухи на відновлення своєї території, які будуть зрозумілі для всіх. Узимку війна значною мірою стихне. Після зими почнеться завершення конфлікту з виходом на першому етапі на адмінкордони 1991-ого. Я не боюсь давати прогнози", - сказав він.

Будемо сподіватись, що оптимістичні прогнози двох відомих генералів справдяться і перемога України в війни вже не за горами.





