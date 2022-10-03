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  • З листопада мешканці щойно звільнених територій отримуватимуть додаткову допомогу в розмірі 2200 гривень
Роман Лазоренко
головний редактор
16:57, 3 жовтня

З листопада мешканці щойно звільнених територій отримуватимуть додаткову допомогу в розмірі 2200 гривень

З листопада мешканці щойно звільнених територій отримуватимуть додаткову допомогу в розмірі 2200 гривень

З наступного місяця мешканці щойно звільнених від окупанта територій отримуватимуть додаткову грошову допомогу в розмірі 2 200 грн.

Про це повідомила Віце-прем'єр-міністр – Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Вона нагадала, яка допомога від держави і благодійників передбачена для мешканців звільнених від ворога міст та сіл.

Це як гуманітарна допомога: продукти харчування, речі першої необхідності, засоби гігієни, теплий одяг на зиму, – так і фінансова підтримка.

«Кожен, хто пережив окупацію, може розраховувати на усі актуальні види фінансової допомоги – і від держави, і від міжнародних гуманітарних організацій. Крім того, з наступного місяця ці громадяни будуть отримувати ще одну додаткову допомогу – 2200 грн», – сказала Ірина Верещук.

Нагадаємо, наразі на звільнених від ворога Харківщині та Херсонщині триває пілотний проєкт. Громадяни, які фактично там мешкали на момент деокупації, через Укрпошту отримують разову грошову допомогу в сумі 1200 грн.

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#Верещук #деокупація #допомога
Роман Лазоренко
головний редактор
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