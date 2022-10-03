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  • ЗСУ звільнили село Шийківка на Харківщині та наближаються до околиць Сватова
Роман Лазоренко
головний редактор
17:51, 3 жовтня

ЗСУ звільнили село Шийківка на Харківщині та наближаються до околиць Сватова

ЗСУ звільнили село Шийківка на Харківщині та наближаються до околиць Сватова

Контроль ЗСУ встановлений у селі Шийківка у Борівському районі Харківської області, розташоване приблизно за 20 км від міста Сватова Луганської області.

Про це повідомив військовий оглядач Роман Бочкала.

ЗСУ звільнили село Шийківка на Харківщині та наближаються до околиць Сватова, фото-1

Також у пабліках російських окупантів пишуть про прорив ЗСУ в районі Сватова.

"На Харьковском (теперь уже, судя по всему Северодонецком) фронте крайне тяжелая обстановка. Противник продвигается к Сватово. Стабилизировать фронт не удается", - пишуть паблики окупантів.

ЗСУ звільнили село Шийківка на Харківщині та наближаються до околиць Сватова, фото-2





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#ЗСУ #Сватово #Шийківка #Харківщина #Луганщина
Роман Лазоренко
головний редактор
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