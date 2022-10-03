ЗСУ звільнили село Шийківка на Харківщині та наближаються до околиць Сватова

Контроль ЗСУ встановлений у селі Шийківка у Борівському районі Харківської області, розташоване приблизно за 20 км від міста Сватова Луганської області.

Про це повідомив військовий оглядач Роман Бочкала.

Також у пабліках російських окупантів пишуть про прорив ЗСУ в районі Сватова.

"На Харьковском (теперь уже, судя по всему Северодонецком) фронте крайне тяжелая обстановка. Противник продвигается к Сватово. Стабилизировать фронт не удается", - пишуть паблики окупантів.











