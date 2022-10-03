В центрі Донецька під обстріл попали ТЦ “Континент” та “Золоте кільце”, - ФОТО, ВІДЕО

Сьогодні, 3 жовтня, у центрі Донецька попали під обстріл ТРЦ “Золоте кільце” та ТЦ “Континент”.

Як повідомляють у соцмережах в наслідок обстрілу посипалося скління в ТРЦ “Золоте кільце” та ТЦ “Континент” та пошкоджені сонячні панелі на даху "Континента".

Також пошкоджено будівлю диспетчерської та трамвай № 3 на кінцевій зупинці.

Нагадаємо, що ЗСУ не обстрілюють цивільну забудову окупованих міст.