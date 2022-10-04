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На Донеччині за добу окупанти вбили одного мирного мешканця та двох поранили

За 3 жовтня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини — у Красногорівці. Ще 2 людини отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.



Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Ольга Романова редактор