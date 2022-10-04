10:18, 4 жовтня
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Захисники України з початку російського вторгнення знищили 60 800 окупантів та 2424 танки
Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого до 4 жовтня орієнтовно склали 60 800 осіб. За минулу добу наші оборонці ліквідували 370 окупантів.
Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.
Інші втрати:
- танків – 2424 (+44) од.;
- бойових броньованих машин – 5018 (+27) од.;
- артилерійських систем – 1407 (+2) од.;
- РСЗВ – 340 (+2) од.;
- засобів ППО – 177 (+1) од.;
- літаків – 266 (+1) од.;
- гелікоптерів – 228 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1028 (+2) од.;
- крилатих ракет – 246 (+0) од.;
- кораблів/катерів – 15 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3823 (+12) од.;
- спеціальної техніки – 131 (+0) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.
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