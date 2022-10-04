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Захисники України з початку російського вторгнення знищили 60 800 окупантів та 2424 танки

Загальні бойові втрати Росії з 24 лютого до 4 жовтня орієнтовно склали 60 800 осіб. За минулу добу наші оборонці ліквідували 370 окупантів. Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ. Інші втрати: танків – 2424 (+44) од.;

бойових броньованих машин – 5018 (+27) од.;

артилерійських систем – 1407 (+2) од.;

РСЗВ – 340 (+2) од.;

засобів ППО – 177 (+1) од.;

літаків – 266 (+1) од.;

гелікоптерів – 228 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1028 (+2) од.;

крилатих ракет – 246 (+0) од.;

кораблів/катерів – 15 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3823 (+12) од.;

спеціальної техніки – 131 (+0) од. Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Бахмутському напрямках.

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