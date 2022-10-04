У "ДНР" за тиждень коронавірусною інфекцією захворіли 272 людини

На окупованій частині Донеччини з 27 вересня по 3 жовтня встановили 272 нові факти зараження коронавірусною інфекцією.

Про це пишуть інформ-ресурси окупантів.

Зазначається, що у стаціонарі продовжують лікування 335 громадян, ще 514 – спостерігається амбулаторно.

Також за вказаний період померли від хвороби 19 пацієнтів.

На попередньому тижні було підтверджено 374 нові випадки інфікування.