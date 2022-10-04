13:28, 4 жовтня
Надійне джерело
ЗСУ звільнили Новопетрівку на Херсонщині, - ВІДЕО
Збройні сили України звільнили від російських загарбників ще одне село на Херсонщині – Новопетрівку Високопільської селищної громади Бериславського району.
Відео підйому українського державного прапора оприлюднив військовий оглядач Андрій Цаплієнко.
«Знімайте цю ганчірку, хлопці», - український прапор повернувся до Новопетрівки.
До окупації в селі мешкало понад 800 людей
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
В Донецьку повідомляють про "пряме влучання" у будівлю "адміністрації" Ворошилівського району, - ФОТО, ВІДЕР
Оголошення
14:40, 22 жовтня
5
09:29, 18 жовтня
22
live comments feed...