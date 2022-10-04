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ЗСУ звільнили Новопетрівку на Херсонщині, - ВІДЕО

Збройні сили України звільнили від російських загарбників ще одне село на Херсонщині – Новопетрівку Високопільської селищної громади Бериславського району. Відео підйому українського державного прапора оприлюднив військовий оглядач Андрій Цаплієнко. «Знімайте цю ганчірку, хлопці», - український прапор повернувся до Новопетрівки. До окупації в селі мешкало понад 800 людей

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