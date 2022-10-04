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Роман Лазоренко
головний редактор
13:58, 4 жовтня
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ЗСУ визволили Старосілля на Херсонщині, - ВІДЕО

ЗСУ визволили Старосілля на Херсонщині, - ВІДЕО

Українські захисники визволили село Старосілля на Херсонщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

ЗСУ визволили Старосілля на Херсонщині, - ВІДЕО, фото-1

"Херсонська область, Старосілля. Вчора зайшли в Архангельське, сьогодні - в Старосілля. Крок за кроком Херсонська область звільняється від окупантів", - сказав один із воїнів.

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#ЗСУ #Херсонщина #Старосілля #звільнення
Роман Лазоренко
головний редактор
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