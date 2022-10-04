13:58, 4 жовтня
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ЗСУ визволили Старосілля на Херсонщині, - ВІДЕО
Українські захисники визволили село Старосілля на Херсонщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Херсонська область, Старосілля. Вчора зайшли в Архангельське, сьогодні - в Старосілля. Крок за кроком Херсонська область звільняється від окупантів", - сказав один із воїнів.
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