ЗСУ визволили Старосілля на Херсонщині, - ВІДЕО

Українські захисники визволили село Старосілля на Херсонщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Херсонська область, Старосілля. Вчора зайшли в Архангельське, сьогодні - в Старосілля. Крок за кроком Херсонська область звільняється від окупантів", - сказав один із воїнів.