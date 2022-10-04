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  • ЗСУ звільнили Давидів Брід на Херсонщині, - ВІДЕО
Роман Лазоренко
головний редактор
15:51, 4 жовтня
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ЗСУ звільнили Давидів Брід на Херсонщині, - ВІДЕО

ЗСУ звільнили Давидів Брід на Херсонщині, - ВІДЕО

Військовослужбовці 35-ї окремої бригади морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського повідомили про звільнення Давидового Броду у Херсонській області.

Про це повідомив народний депутат України Роман Лозинський, який служить у Силах оборони України.

"Давидів Брід! Відвойований! Тут щойно піднято наш прапор! Майже рідний. Зґвалтований російською окупацією. Він стане однією з перлин наших мандрів півднем України після перемоги. Зустрінемось на річці Інгулець!", - написав він.



Лозинський розмістив відео, де морські піхотинці 35-ої бригади встановлюють на вежі в селі Державний Прапор України.

ЗСУ звільнили Давидів Брід на Херсонщині, - ВІДЕО, фото-1



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#ЗСУ #Херсонщина #ДавидівБрід #звільнення
Роман Лазоренко
головний редактор
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