ЗСУ звільнили Давидів Брід на Херсонщині, - ВІДЕО

Військовослужбовці 35-ї окремої бригади морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського повідомили про звільнення Давидового Броду у Херсонській області.

Про це повідомив народний депутат України Роман Лозинський, який служить у Силах оборони України.



"Давидів Брід! Відвойований! Тут щойно піднято наш прапор! Майже рідний. Зґвалтований російською окупацією. Він стане однією з перлин наших мандрів півднем України після перемоги. Зустрінемось на річці Інгулець!", - написав він.





Лозинський розмістив відео, де морські піхотинці 35-ої бригади встановлюють на вежі в селі Державний Прапор України.





