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Роман Лазоренко
головний редактор
16:14, 4 жовтня

Донецька єпархія ПЦУ переїхала до Дніпра

Донецька єпархія Православної церкви України змінила свою юридичну адресу і переїхала з тимчасово окупованого росіянами Маріуполя в місто Дніпро.

Про це повідомив у фейсбуці голова Донецької єпархії ПЦУ Сергій Горобцов.

"Державна служба етнополітики і свободи совісті (ДЕСС) за цілий місяць не змогла внести зміни до Статуту Донецької єпархії щодо переміни нашої адреси. Через те, що попередня юридична адреса в Маріуполі зараз знаходиться на тимчасово окупованій території та виконуючи закон, Синод ПЦУ ухвалив рішення тимчасово змінити юридичну адресу Донецької єпархії ПЦУ на нову в м. Дніпро", – написав він.

Горобцов зазначив, що цілий місяць ДЕСС розглядала документи і зрештою повідомила, що знайшла помилки в тексті.

"Причому в тексті, який був вже раніше державою зареєстрований! Через таке ставлення рахунок єпархії залишається заблокованим. А через нього ми проводили гуманітарну допомогу для десятків тисяч евакуйованих, біженців, потребуючих. І все це зараз заблоковане через крючкотворство чиновників!" – пояснив архієрей ПЦУ.

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#ПЦУ #Донеччина #Дніпро
Роман Лазоренко
головний редактор
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