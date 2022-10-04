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  • ЗСУ звільнили село Богуславка на Харківщині, - ФОТО
Роман Лазоренко
головний редактор
17:31, 4 жовтня
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ЗСУ звільнили село Богуславка на Харківщині, - ФОТО

ЗСУ звільнили село Богуславка на Харківщині, - ФОТО

Збройні сили України звільнили від російських окупантів село Богуславка у Харківській області.

Про це повідомила Борівська селищної ради, біля якої розташовані звільнені населені пункти.

ЗСУ звільнили село Богуславка на Харківщині, - ФОТО, фото-1

“Богуславка звільнена від рашистських окупантів і знаходиться під контролем ЗСУ! Богуславці зустрічають визволителів, дякують героям, не стримують емоцій”.

ЗСУ звільнили село Богуславка на Харківщині, - ФОТО, фото-2
ЗСУ звільнили село Богуславка на Харківщині, - ФОТО, фото-3

Нагадаємо, що напередодні повідомлялося, що у Харківській області звільнили населені пункти Борова та Шийківка.





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#ЗСУ #Харківщина #Богуславка #звільнення
Роман Лазоренко
головний редактор
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