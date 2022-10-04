17:31, 4 жовтня
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ЗСУ звільнили село Богуславка на Харківщині, - ФОТО
Збройні сили України звільнили від російських окупантів село Богуславка у Харківській області.
Про це повідомила Борівська селищної ради, біля якої розташовані звільнені населені пункти.
“Богуславка звільнена від рашистських окупантів і знаходиться під контролем ЗСУ! Богуславці зустрічають визволителів, дякують героям, не стримують емоцій”.
Нагадаємо, що напередодні повідомлялося, що у Харківській області звільнили населені пункти Борова та Шийківка.
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