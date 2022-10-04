ЗСУ звільнили село Богуславка на Харківщині, - ФОТО

Збройні сили України звільнили від російських окупантів село Богуславка у Харківській області.

Про це повідомила Борівська селищної ради, біля якої розташовані звільнені населені пункти.

“Богуславка звільнена від рашистських окупантів і знаходиться під контролем ЗСУ! Богуславці зустрічають визволителів, дякують героям, не стримують емоцій”.

Нагадаємо, що напередодні повідомлялося, що у Харківській області звільнили населені пункти Борова та Шийківка.











