ЗСУ звільнили Велику Олександрівку на Херсонщині, - ВІДЕО

Збройні сили України звільнили від російських окупантів селище Велика Олександрівка Бериславського району Херсонської області.

Відповідно відео оприлюднили бійці Української Добровольчої армії.

“У нас історичний момент. Сьомий батальйон Української Добровольчої армії зайшов в центр Великої Олександрівки. Велика Олександрівка Херсонської області тепер під українським прапором”.

Російські війська окупували Велику Олександрівку 10 березня.

У селищі станом на 2018 рік проживало 6,7 тис. осіб. До 2020 року був адміністративним центром Великоолександрівського району Херсонської області, нині є центром ОТГ, до якої входять іще два селища міського типу та 31 село.