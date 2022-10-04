23:51, 4 жовтня
Зеленський офіційно підтвердив звільнення восьми населених пунктів на Херсонщині
Українська армія здійснює на півдні нашої країни доволі швидкий і потужний рух у межах поточної оборонної операції. Від російського псевдореферендуму звільнено вже десятки населених пунктів лише за цей тиждень. Це на Херсонщині, Харківщині, Луганщині й Донеччині разом.
Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.
Сьогодні в нас є хороші новини і з передової, і з дипломатичного фронту.
“Зокрема з військових зведень з Херсонщини: звільнені від окупанта та стабілізовані населені пункти Любимівка, Хрещенівка, Золота Балка, Біляївка, Українка, Велика й Мала Олександрівки та Давидів Брід. І це ще далеко не повний перелік. Наші воїни не зупиняються. І це лише питання часу, коли виженемо окупанта з усієї нашої землі”, - повідомив Зеленський.
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