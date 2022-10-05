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  • Захисники України з початку російського вторгнення знищили близько 61 тисячі окупантів
Роман Лазоренко
головний редактор
10:22, 5 жовтня

Захисники України з початку російського вторгнення знищили близько 61 тисячі окупантів

Захисники України з початку російського вторгнення знищили близько 61 тисячі окупантів

За минулу добу Збройні сили України знищили ще 200 російських окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже 61 000 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 05.10 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 61 000 (+200) осіб;
  • танків – 2435 (+11) од.;
  • бойових броньованих машин – 5038 (+20) од.;
  • артилерійських систем – 1414 (+7) од.;
  • РСЗВ – 341 (+1) од.;
  • засобів ППО – 177 (+0) од.;
  • літаків – 266 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 232 (+4) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1032 (+4) од.;
  • крилатих ракет – 246 (+0) од.;
  • кораблів/катерів – 15 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3841 (+18) од.;
  • спеціальної техніки ‒ 132 (+1) од.
Захисники України з початку російського вторгнення знищили близько 61 тисячі окупантів, фото-1

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках. Дані уточнюються.

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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
головний редактор
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