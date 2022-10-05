  • Головна
  • путін затвердив ратифікацію незаконних "договорів" про анексію частини території України
Ольга Романова
редактор
10:44, 5 жовтня

путін затвердив ратифікацію незаконних "договорів" про анексію частини території України

російський диктатор путін підписав федеральні закони, які ратифікують «договори про прийняття до російської федерації» квазіутворень "ДНР" та "ЛНР", а також окупованих районів Херсонської та Запорізької областей.

Також путін підписав федеральні конституційні закони про "прийняття до складу РФ" чотирьох нових суб'єктів, - пише "Медуза".

Президент також підписав укази про призначення нових врио російських регіонів. На цю посаду в "ДНР" призначено Дениса Пушиліна, у "ЛНР" — Леоніда Пасічника, на Херсонщині — Володимира Сальдо, на Запорізькій — Євгена Балицького.

Нагадаємо, що держдума ухвалила закони про анексію 3 жовтня, Рада Федерації схвалила їх наступного дня. Все це було зроблено одноголосно.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#путін #анексія #ДНР #ЛНР #пушилін #пасечнік
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Останні новини
Спецтема
Війна за незалежніть
Всі матеріали тут
Підприємства Донецка
СПЕЦМЕДТРАНС перевозка больных по городу и Украине
+380(73)009-41-40, +380(99)009-41-40
Кадрове агентство LEADER-LTD / ЛІДЕР-ЛТД, підбір персоналу, робота за кордоном, візова підтримка
+380(96)119-00-10, +380(66)245-90-09
Стероид Шоп (steroidsshop-ua): Купить стероиды и анаболики || Отзывы о магазине Стероид Шоп
+38 (093) 243-31-86
Магазин стероидов Hulkshop
+380(66)126-76-26, +380(67)126-76-26
Объявления Донецка - OBYAVA.ua
Додати підприємство
Оголошення
live comments feed...
Google PlayApp Store

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт города Донецка. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроект", "Політичні новини", "Прес-реліз", "PR", "Офіційно" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту