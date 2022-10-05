10:44, 5 жовтня
путін затвердив ратифікацію незаконних "договорів" про анексію частини території України
російський диктатор путін підписав федеральні закони, які ратифікують «договори про прийняття до російської федерації» квазіутворень "ДНР" та "ЛНР", а також окупованих районів Херсонської та Запорізької областей.
Також путін підписав федеральні конституційні закони про "прийняття до складу РФ" чотирьох нових суб'єктів, - пише "Медуза".
Президент також підписав укази про призначення нових врио російських регіонів. На цю посаду в "ДНР" призначено Дениса Пушиліна, у "ЛНР" — Леоніда Пасічника, на Херсонщині — Володимира Сальдо, на Запорізькій — Євгена Балицького.
Нагадаємо, що держдума ухвалила закони про анексію 3 жовтня, Рада Федерації схвалила їх наступного дня. Все це було зроблено одноголосно.
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