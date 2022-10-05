"Кордон" між "ДНР" і росією працює в тому ж режимі, що і до "приєднання"

Незаконний пункт пропуску в Амросіївському районі "Успенка" працює у колишньому режимі, як і до "возз'єднання" "ДНР" з росією.



Про це повідомляють у соцмережах 5 жовтня



"Але тепер немає напису, що тут кордон. Duty free з боку ДНР закрили", - пишуть у повідомленнях.



"Прикордонники кажуть, що вони люди військові, буде наказ - зміниться все. Але поки що такий наказ їм не доводили", - розповідають очевидці.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

Ольга Романова редактор