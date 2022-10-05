10:54, 5 жовтня
"Кордон" між "ДНР" і росією працює в тому ж режимі, що і до "приєднання"
Незаконний пункт пропуску в Амросіївському районі "Успенка" працює у колишньому режимі, як і до "возз'єднання" "ДНР" з росією.
Про це повідомляють у соцмережах 5 жовтня
"Але тепер немає напису, що тут кордон. Duty free з боку ДНР закрили", - пишуть у повідомленнях.
"Прикордонники кажуть, що вони люди військові, буде наказ - зміниться все. Але поки що такий наказ їм не доводили", - розповідають очевидці.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
В Донецьку повідомляють про "пряме влучання" у будівлю "адміністрації" Ворошилівського району, - ФОТО, ВІДЕР
Оголошення
14:40, 22 жовтня
5
09:29, 18 жовтня
22
live comments feed...