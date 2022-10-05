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Ольга Романова
редактор
14:17, 5 жовтня

росіяни вночі обстріляли Карлівське водосховище

Вночі та вранці росіяни вели обстріли на Донецькому та Горлівському напрямках.

Про це повідомив очільник Донецької ВЦА Павло Кириленко 5 жовтня.

На Донецькому напрямку під вогнем опинилась Авдіївка та села Очеретинської громади. В Авдіївці були поодинокі прильоти у старе місто, а зранку — масований артобстріл центру.

Також вночі росіяни обстріляли Карлівське водосховище на території Очеретинської громади. За попередньою інформацією, без жертв.

На Горлівському напрямку потерпають Часовоярська, Бахмутська та Світлодарська громади.

"Часів Яр зазнав авіаудару — пошкоджено будинок, інформація про постраждалих не надходила", - пише Кириленко.

Вночі тривали обстріли Бахмута та Іванівського — 2 людини поранено, 2 будинки пошкоджено. У Світлодарській громаді було гучно в Одрадівці та на станції Майорськ.

"Від російських обстрілів щодня гинуть та зазнають поранень мирні жителі Донеччини. Залишатися в області — небезпечно! Евакуюйтесь вчасно!", - традиційно закликав Кириленко.

росіяни вночі обстріляли Карлівське водосховище, фото-1
росіяни вночі обстріляли Карлівське водосховище, фото-2
росіяни вночі обстріляли Карлівське водосховище, фото-3
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#Донеччина #війна #Часов-Яр #обстріли #росіяни
Ольга Романова
редактор
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