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ЗСУ звільнили село Терни на Донеччині, - ВІДЕО

Збройні сили України звільнили село Терни в Лиманській міській територіальній громаді Донецької області. З відео оприлюдненого бійцями батальйону “Карпатська Січ” стало відомо, що це сталося ще 1 жовтня. До окупації у селі мешкало понад 700 жителів.

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