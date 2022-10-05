14:27, 5 жовтня
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ЗСУ звільнили село Терни на Донеччині, - ВІДЕО
Збройні сили України звільнили село Терни в Лиманській міській територіальній громаді Донецької області.
З відео оприлюдненого бійцями батальйону “Карпатська Січ” стало відомо, що це сталося ще 1 жовтня.
До окупації у селі мешкало понад 700 жителів.
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