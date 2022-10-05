15:31, 5 жовтня
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ЗСУ звільнили села Макіївка та Греківка на Луганщині, - ВІДЕО
Воїни 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України звільнили село Греківка у Красноріченській селищній громаді Сватівського району Луганської області.
“ЗСУ йдуть вперед тепер вже і по Луганщині. Перші звільнені села”, - написав Цаплієнко.
Також з'явилось інформація про визволення села Макіївка, що на 6 км східніше від Греківки.
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