ЗСУ звільнили села Макіївка та Греківка на Луганщині, - ВІДЕО

Воїни 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України звільнили село Греківка у Красноріченській селищній громаді Сватівського району Луганської області.

“ЗСУ йдуть вперед тепер вже і по Луганщині. Перші звільнені села”, - написав Цаплієнко.

Також з'явилось інформація про визволення села Макіївка, що на 6 км східніше від Греківки.