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  • Україна разом з Іспанію та Португалією подають спільну заявку на проведення Чемпіонату Світу по футболу 2030 року
Роман Лазоренко
головний редактор
17:33, 5 жовтня

Україна разом з Іспанію та Португалією подають спільну заявку на проведення Чемпіонату Світу по футболу 2030 року

Україна разом з Іспанію та Португалією подають спільну заявку на проведення Чемпіонату Світу по футболу 2030 року

Іспанія, Португалія та Україна подали спільну заявку на проведення чемпіонату світу-2030.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Сьогодні у штаб-квартирі УЄФА в швейцарському Ньоні відбувся брифінг за участі президента Федераціі футболу Португалії Фернандо Гомеса, президента Королівської федерації футболу Іспанії Луїса Рубіалеса та президента Української асоціації футболу Андрія Павелка.

Андрій Павелко
Фото: uefa.com
Андрій Павелко

"Федерація футболу Португалії та Королівська федерація футболу Іспанії залучили Україну до заявки на проведення Чемпіонату Світу-2030.

Обидві асоціації повідомили про своє прагнення УЄФА, який одразу висловив свою повну підтримку.

Приклад завзятості та стійкості українського народу надихає, тому дану ініціативу спрямовано на здійснення внеску у відновлення країни у період відбудови завдяки силі футболу.

Умови участі України у заявці будуть обговорені та визначені згодом.

Відтепер до Координаційного комітету з підготовки заявки на проведення Чемпіонату Світу-2030 на чолі з Антоніо Ларанхо входитимуть й представники української сторони.

Кандидатури Португалії, Іспанії та України відповідатимуть всім критеріям та дедлайнам подачі заявки до ФІФА.

Ми віримо, що футбольна сім’я всього світу підхопить та підтримає дану ініціативу.

Ласкаво просимо, Україно, до заявки на Чемпіонат Світу-2030!", — ідеться у спільному офіційному пресрелізі учасників.

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#Україна #Іспанія #Португалія #ЧС-2030 #Павелко
Роман Лазоренко
головний редактор
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