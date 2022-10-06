Красивий гол Зубкова не врятував «Шахтар» від мінімальної поразки у матчі з «Реалом», - ФОТО

До першої очної гри команди підійшли на лідируючих позиціях: мадридці очолювали групу F із 6 очками, «гірники» прямували другими, набравши 4 бали.



Наставник «оранжево-чорних» Ігор Йовічевіч зробив лише одну зміну в старті порівняно з матчами з «Лейпцигом» і «Селтіком»: Юхим Конопля повернувся на правий фланг оборони, а ліворуч вийшов Богдан Михайліченко, для якого це був дебют у турнірі. Зазначимо, що «Шахтар» уперше у своїй історії грав у Лізі чемпіонів цілковито українським складом.



Обопільні голи



Господарі від перших секунд влаштувалися на половині поля «гірників», і постійний тиск швидко забезпечив їм результат: на 13-й хвилині Родріго отримав м'яч перед штрафним, хитнув Степаненка та пробив у правий кут – Трубін дістався, але не відбив.

Мадридці продовжували йти вперед: спроби Вінісіуса та Бензема потягнув голкіпер, однак на 28-й хвилині чудова комбінація «бланкос» завершилася виходом сам на сам і влучним ударом Вінісіуса.

Після цього Анатолій Трубін продовжив демонструвати свою майстерність, по черзі рятуючи команду після ударів Вальверде, Вінісіуса та Бензема, а ще раз воротаря підстрахував Бондар, винісши м'яч зі стрічки.

Витримавши півгодинний натиск суперника, «оранжево-чорні» на 39-й хвилині організували свою результативну атаку: Мудрик заграв на лівому фланзі Михайліченка, захисник подав у центр штрафного, а Олександр Зубков спіймав м'яч на льоту і «бічними ножицями» поклав його під штангу – 1:2.

Під кінець тайму гості могли й зовсім зрівняти рахунок: спочатку постріл Шведа здалеку припав у захисника, а потім Бондаренко ледь не замкнув навіс Мудрика.





Сейви Трубіна та шанси на нічию



На старті другої половини команди обмінялися моментами: потужний удар Вальверде з-за меж штрафного парирував Трубін, а Судаков відмінною передачею запустив уперед Мудрика, той на швидкості вискочив до воріт, але в оточенні трьох захисників пробити Михайлу не вдалося. На старті другої половини команди обмінялися моментами: потужний удар Вальверде з-за меж штрафного парирував Трубін, а Судаков відмінною передачею запустив уперед Мудрика, той на швидкості вискочив до воріт, але в оточенні трьох захисників пробити Михайлу не вдалося.

Загалом «гірники» змогли посунути гру від власних воріт і досить успішно стримували мадридців, однак кілька разів Трубін вступав до гри, виручаючи команду: у середині тайму кіпер зреагував на різкий удар Вінісіуса в ближній кут, а потім завадив точно пробити Вінісіусу. Михайліченко відповів своєю спробою здалеку – повз ціль.

На 67-й хвилині Ігор Йовічевіч замінами освіжив напад, випустивши Івана Петряка та Данила Сікана, а донеччани продовжували «в'язати» господарів у центрі поля й дедалі сміливіше виходили в атаку.

В одному з епізодів Сікан мало не дотягнувся до подачі з лівого флангу, а Коноплі завадили завершити цей навіс ударом з льоту.

Наприкінці гри на полі з'явилися Невен Джурасек і Лассіна Траоре, а біля воріт донеччан активізувався Карім Бензема – спочатку його удар пройшов за сантиметри від штанги, а потім з пострілом француза впорався Трубін.

На останній хвилині за українців зіграла стійка воріт, узявши на себе удар Асенсіо, проте на фінальний результат це не вплинуло. 1:2 – «Шахтар» мінімально поступається на виїзді «Реалу».



За тиждень у 4-му турі Ліги чемпіонів підопічні Ігора Йовічевіча прийматимуть мадридський «Реал». Ця зустріч відбудеться 11 жовтня у Варшаві на Стадіоні Війська Польського та розпочнеться о 22:00 за київським часом.



«Реал» (Мадрид) – «Шахтар» (Донецьк) – 2:1 (2:1)



Мадрид, «Сантьяго Бернабеу», 56 000 глядачів



Голи: 1:0 Родріго (13), 2:0 Вінісіус (28), 2:1 Зубков (39)



«Шахтар»: Трубін, Конопля, Бондар, Матвієнко, Михайліченко, Степаненко (к) (Траоре, 88), Бондаренко, Судаков (Джурасек, 88), Швед (Петряк, 67), Мудрик, Зубков (Сікан, 67)