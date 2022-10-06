У Луганській області ЗСУ звільнили шість населених пунктів

У Луганській області сили оборони України звільнили шість населених пунктів.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, не озвучивши назви.

Він зазначив, що люди з територій, які росія захопила ще в 2014 році, чекають на ЗСУ.

Гайдай рекомендував жителям області, які зараз в окупації, виїхати подалі від лінії фронту або перебувати поряд із укриттями.

У глибокому тилу окупантів в області вибухають казарми та склади з боєприпасами. Росіяни зі свого боку примусово мобілізують українців.