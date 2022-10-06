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  • ISW: Контрнаступ ЗСУ на Харківщині ще не досяг піку
Роман Лазоренко
головний редактор
09:49, 6 жовтня
Надійне джерело

ISW: Контрнаступ ЗСУ на Харківщині ще не досяг піку

ISW: Контрнаступ ЗСУ на Харківщині ще не досяг піку

Контрнаступ України на Харківщині ще не досяг кульмінації і зараз просувається на  Луганщину.

Про це пише американський Інститут дослідження війни ISW.

Росіяни не змогли утримати береги річок Оскіл і Сіверський Донець і використати їх як природні кордони, щоб запобігти просуванню українських сил на вразливі ділянки окупованого Росією північного сходу України.

ISW: Контрнаступ ЗСУ на Харківщині ще не досяг піку, фото-1

Місцевість  західної частини Луганщини підходить для ведення швидкої маневреної війни, яку українські сили ефективно використовували в східній частині Харківської області на початку вересня. Як пише ISW, у  відкритих джерелах наразі немає жодних ознак того, що російські військові істотно укріпилися у західній частині Луганської області.

Північні та південні контрнаступи України,  імовірно, змушують Кремль віддавати пріоритет захисту одного району операцій на шкоду іншому. Аналітики ISW пишуть, що це потенційно підвищує ймовірність успіху України в обох районах.

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#ISW #Харківщина #ЗСУ #контрнаступ #Луганщина
Роман Лазоренко
головний редактор
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