10:44, 6 жовтня
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Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 61 тисячі окупантів
З початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила на війні з Україною близько 61 330 військових. Учора ЗСУ ліквідували близько 330 окупантів, 14 танків і багато іншої військової техніки.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 06.10 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 61 330 (+330) осіб;
- танків ‒ 2449 (+14) од.;
- бойових броньованих машин ‒ 5064 (+26) од.;
- артилерійських систем – 1424 (+10) од.;
- РСЗВ – 344 (+3) од.;
- засобів ППО ‒ 177 (+0) од.;
- літаків – 266 (+0) од.;
- гелікоптерів – 232 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1047 (+15).;
- крилатих ракет ‒ 246 (+0) од.;
- кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3854 (+13) од.;
- спеціальної техніки ‒ 134 (+2) од.
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