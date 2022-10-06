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  • Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 61 тисячі окупантів
Роман Лазоренко
головний редактор
10:44, 6 жовтня
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Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 61 тисячі окупантів

Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 61 тисячі окупантів

З початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила на війні з Україною близько 61 330 військових. Учора ЗСУ ліквідували близько 330 окупантів, 14 танків і багато іншої військової техніки.

Про це повідомляє  Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 06.10 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 61 330 (+330) осіб;
  • танків ‒ 2449 (+14) од.;
  • бойових броньованих машин ‒ 5064 (+26) од.;
  • артилерійських систем – 1424 (+10) од.;
  • РСЗВ – 344 (+3) од.;
  • засобів ППО ‒ 177 (+0) од.;
  • літаків – 266 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 232 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1047 (+15).;
  • крилатих ракет ‒ 246 (+0) од.;
  • кораблів/катерів ‒ 15 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3854 (+13) од.;
  • спеціальної техніки ‒ 134 (+2) од.
Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 61 тисячі окупантів, фото-1
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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
головний редактор
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