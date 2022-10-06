Захисники України з початку російського вторгнення знищили понад 61 тисячі окупантів

З початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила на війні з Україною близько 61 330 військових. Учора ЗСУ ліквідували близько 330 окупантів, 14 танків і багато іншої військової техніки.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 06.10 орієнтовно склали: