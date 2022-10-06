11:25, 6 жовтня
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На Донеччині за добу окупанти вбили чотирьох мирних мешканців та трьох поранили
За 5 жовтня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини — 3 у Торському та 1 у Зарічному.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленнко.
Крім того, ще 10 цивільних, убитих росіянами під час окупації, виявили у щойно визволених містах: 5 у Святогірську та 5 у Лимані.
Ще 3 людини за вчора отримали поранення.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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