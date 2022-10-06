  • Головна
  • У росії призначили куратора для незаконно анексованих територій України
Роман Лазоренко
головний редактор
14:36, 6 жовтня

У росії призначили куратора для незаконно анексованих територій України

У росії призначили куратора для незаконно анексованих територій України

У росії призначили куратора незаконно анексованих територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Про це з посиланням на РБК повідомило Lb.ua.

Прем'єр-міністр рф Михайло Мішустін підписав указ про те, що “розвитком нових територій” керуватиме Вадим Васильєв. 

Він також призначений заступником міністра з питань будівництва та ЖКГ росії, а до цього обіймав посаду в.о. директора департаменту міжбюджетних відносин мінфіну рф.

Наприкінці вересня росЗМІ писали, що куратором можуть призначити екскерівника "Роскосмосу" Рогозіна. 

Нагадаємо, 30 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив незаконну анексію чотирьох областей України: Херсонської, Запорізької, Луганської і Донецької.

Жодну з них ворожа армія не контролює повністю. Кремль вважає, що таким чином вони стануть "субʼєктами Російської Федерації". 

Ні Україна, ні світ анексію не визнаватимуть.

4 жовтня президент України Володимир Зеленський визнав укази Путіна щодо визнання "незалежними" Криму, Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей нікчемними.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Україна #росія #анексованітериторії #Васильєв
Роман Лазоренко
головний редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Останні новини
Спецтема
Війна за незалежніть
Всі матеріали тут
Підприємства Донецка
Магазин стероидов Hulkshop
+380(66)126-76-26, +380(67)126-76-26
Стероид Шоп (steroidsshop-ua): Купить стероиды и анаболики || Отзывы о магазине Стероид Шоп
+38 (093) 243-31-86
Объявления Донецка - OBYAVA.ua
Кадрове агентство LEADER-LTD / ЛІДЕР-ЛТД, підбір персоналу, робота за кордоном, візова підтримка
+380(96)119-00-10, +380(66)245-90-09
СПЕЦМЕДТРАНС перевозка больных по городу и Украине
+380(73)009-41-40, +380(99)009-41-40
Додати підприємство
Оголошення
live comments feed...
Google PlayApp Store

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт города Донецка. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Промо", "Партнерський матеріал", "Партнерський спецпроект", "Політичні новини", "Прес-реліз", "PR", "Офіційно" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту