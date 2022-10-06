У росії призначили куратора для незаконно анексованих територій України

У росії призначили куратора незаконно анексованих територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Про це з посиланням на РБК повідомило Lb.ua.

Прем'єр-міністр рф Михайло Мішустін підписав указ про те, що “розвитком нових територій” керуватиме Вадим Васильєв.

Він також призначений заступником міністра з питань будівництва та ЖКГ росії, а до цього обіймав посаду в.о. директора департаменту міжбюджетних відносин мінфіну рф.

Наприкінці вересня росЗМІ писали, що куратором можуть призначити екскерівника "Роскосмосу" Рогозіна.

Нагадаємо, 30 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив незаконну анексію чотирьох областей України: Херсонської, Запорізької, Луганської і Донецької.

Жодну з них ворожа армія не контролює повністю. Кремль вважає, що таким чином вони стануть "субʼєктами Російської Федерації".

Ні Україна, ні світ анексію не визнаватимуть.

4 жовтня президент України Володимир Зеленський визнав укази Путіна щодо визнання "незалежними" Криму, Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей нікчемними.