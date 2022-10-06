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  • На Донеччині волонтери врятували контуженого ведмідя, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
15:42, 6 жовтня
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На Донеччині волонтери врятували контуженого ведмідя, - ФОТО

На Донеччині волонтери врятували контуженого ведмідя, - ФОТО

На звільненій від російської окупації території Донеьцкої області знайшли контуженого ведмедя. Він знаходився у вольєрі в приватному зоопарку в Лимані.

Про це повідомляє  зоозахисна спільнота UAnimals.

 “Загарбники жорстоко обійшлися з більшістю диких тварин, які там утримувались, але ведмідь залишився живим. Хоча він у жахливому стані та контужений від снаряда, який потрапив у будинок, де він сидів”, - повідомили в UAnimals, і додали, що в трьох метрах від його вольєра все було зруйноване.

На Донеччині волонтери врятували контуженого ведмідя, - ФОТО, фото-1

Наразі команда волонтерів везе ведмедя до “Центру порятунку диких тварин Наталії Попової та UAnimals” на лікування. 

На Донеччині волонтери врятували контуженого ведмідя, - ФОТО, фото-2

Коли його стан покращиться, звір поїде на реабілітацію до “Парку хижаків “Арден” на Хмельниччині. 

На Донеччині волонтери врятували контуженого ведмідя, - ФОТО, фото-3

Нагадаємо, прокурори Оболонської окружної прокуратури Києва спільно із працівниками Оболонського УП ГУНП припинили злочинну діяльність

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#Донеччина #Лиман #ведмідь
Ольга Романова
редактор
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