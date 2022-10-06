Рада проголосувала за звільнення голови НБУ

Парламент проголосував за звільнення голови Національного банку України Кирила Шевченка.

За постанову проголосували 263 депутати, повідомив народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк, пише Lb.ua.

Сам Шевченко, якому САП та НАБУ оголосили підозру про скоєння злочину у період керівництва в Укргазбанку, був відсутній на засіданні. Раніше він подав заяву про відставку у зв’язку зі станом здоров’я.

"По фракціях: «Слуга народу» – 192, «Європейська солідарність» – 0, «Батьківщина» – 0, «Платформа за життя та мир» – 16, «За майбутнє» – 7, «Голос» – 10, «Довіра» – 16, «Відновлення України» – 13, позафракційні – 9. Самого пана Шевченка не було, тому звільнення пройшло у «турборежимі», тільки виступи депутатів", – додав Железняк.

За його словами, виступали нардепи: Федір Веніславський ("Слуга народу"), Данило Гетманцев (голова профільного фінансового комітету), Ніна Южаніна ("Європейська солідарність") та Микола Скорик ("Опозиційна платформа за життя та мир").

"У цілому дякували за роботу та те, що зміг утримати банківську систему під час війни… Я теж виступав та наголосив, що кожного разу звільнення голови НБУ у нас супроводжувалося драмою. На цей раз драма розгортається по цьому питанню поза парламентом", – розповів нардеп.

Співрозмовник із фракції "Слуга народу" додав, що "є підозра, й там реальна справа, тому тримати його на посаді не можна було".

Депутати також прогнозують, що на найближчому засіданні Рада призначить Андрія Пишного новим головою НБУ.