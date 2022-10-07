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10:10, 7 жовтня

Сховав окупанта – отримав вирок

Сховав окупанта – отримав вирок

Сьогодні на сході України звільнено близько 300 населених пунктів від рашистських загарбників, разом з тим у мережі Інтернет розповсюджується інформація, що при втечі з територій України, що звільняють, окупанти з рф не встигають втекти чи померти, та вимушені ховатися у цивільних громадян України, які допомагають загарбникам та переховують їх у своїх домівках.

Під час фільтраційних заходів правоохоронними органами України всіх загарбників та колаборантів буде знайдено, викрито та притягнуто до відповідальності!

У разі встановлення фактів сприяння окупаційним військам громадянами України, останні будуть нести кримінальну відповідальність за ч. 4 ст. 111-1КК України «Колабораційна діяльність».

Правоохоронні органи нагадують: що злочини проти основ національної безпеки не мають строку давності, тому кожен причетний відповідатиме за Законом!

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#СБУ #колаборанти #кримінал #загарбники #колабораціонізм
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