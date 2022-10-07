Під обстрілами рашистів загинули ще двоє донетчан та сім були поранені

У Донецькій області росіяни вбили двох мирних мешканців Донеччини за минулу добу, ще сім людей отримали поранення.

Про це повідомив голова Донецькой ОВА Павло Кириленко 7 жовтня.



"За 6 жовтня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Бахмуті та Курдюмівці. Крім того, у Святогірську виявили ще 7 цивільних, убитих росіянами під час окупації. Ще 7 людей за вчора отримали поранення", - пише Кириленко.



