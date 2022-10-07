11:07, 7 жовтня
Під обстрілами рашистів загинули ще двоє донетчан та сім були поранені
У Донецькій області росіяни вбили двох мирних мешканців Донеччини за минулу добу, ще сім людей отримали поранення.
Про це повідомив голова Донецькой ОВА Павло Кириленко 7 жовтня.
"За 6 жовтня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Бахмуті та Курдюмівці. Крім того, у Святогірську виявили ще 7 цивільних, убитих росіянами під час окупації. Ще 7 людей за вчора отримали поранення", - пише Кириленко.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
В Донецьку повідомляють про "пряме влучання" у будівлю "адміністрації" Ворошилівського району, - ФОТО, ВІДЕР
Оголошення
14:40, 22 жовтня
5
09:29, 18 жовтня
22
live comments feed...