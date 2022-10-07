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  • На окупованій частині Донеччини почали діяти російські курси валют
Ольга Романова
редактор
11:21, 7 жовтня

На окупованій частині Донеччини почали діяти російські курси валют

У "ДНР" почали діяти офіційні курси валют та ключова ставка банку росії з 6 жовтня.

Про це пишуть інтернет-ресурси окупантів.

З 6 жовтня 2022 року центральний республіканський банк ДНР не встановлює офіційні курси валют і банківських металів, а також ключову ставку. Необхідно керуватися офіційними курсами та ключовою ставкою, встановленими банком росії», — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що 30 вересня президент рф путін оголосив незаконну анексію чотирьох областей України: Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької. Попри те, що російська армія не контролює ці території повністю, у росії їх незаконно визнали "субʼєктами російської федерації". 

Цивілізований світ не визнав анексію, а Україна продовжує звільняти окуповані росією території. Президент України Володимир Зеленський офіційно визнав нікчемними укази путіна про анексію українських територій, у тому числі Криму.

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#курсивалют #ДНР #росія
Ольга Романова
редактор
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