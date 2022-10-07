12:40, 7 жовтня
По населених пунктах Донеччини було завдано 28 ударів за добу, - ФОТО
За минулу добу поліцейські задокументували 28 ударів по Донеччині.
Про це 7 жовтня повідомимляю пресслужба МВС України у Донецькій області.
Протягом доби під обстрілами перебували 18 населених пунктів. Мішенню росіян стали житлові будинки, російська армія вбила та поранила цивільних мешканців.
російська армія вела вогонь із авіації, ЗРК «С-300», РСЗВ «Ураган», «Град», артилерії, танків.
Зруйновано та пошкоджено 32 цивільних об‘єкти – 26 житлових будинків, відділення банку, лінії електропередач, складське приміщення, господарські споруди.
Три авіаудари війська рф завдали по Часовому Яру, пошкоджено щонайменше три приватні оселі, інформація про поранених не надходила.
З реактивної артилерії російські військові обстріляли Бахмут. Є жертви, руйнувань зазнали два багатоквартирні та 14 приватних будинків.
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