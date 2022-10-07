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  • По населених пунктах Донеччини було завдано 28 ударів за добу, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
12:40, 7 жовтня

По населених пунктах Донеччини було завдано 28 ударів за добу, - ФОТО

За минулу добу поліцейські задокументували 28 ударів по Донеччині.

Про це 7 жовтня повідомимляю пресслужба МВС України у Донецькій області.

Протягом доби під обстрілами перебували 18 населених пунктів. Мішенню росіян стали житлові будинки, російська армія вбила та поранила цивільних мешканців.

По населених пунктах Донеччини було завдано 28 ударів за добу, - ФОТО , фото-1
По населених пунктах Донеччини було завдано 28 ударів за добу, - ФОТО , фото-2

російська армія вела вогонь із авіації, ЗРК «С-300», РСЗВ «Ураган», «Град», артилерії, танків.

По населених пунктах Донеччини було завдано 28 ударів за добу, - ФОТО , фото-3

Зруйновано та пошкоджено 32 цивільних об‘єкти – 26 житлових будинків, відділення банку, лінії електропередач, складське приміщення, господарські споруди.

Три авіаудари війська рф завдали по Часовому Яру, пошкоджено щонайменше три приватні оселі, інформація про поранених не надходила.

З реактивної артилерії російські військові обстріляли Бахмут. Є жертви, руйнувань зазнали два багатоквартирні та 14 приватних будинків.

По населених пунктах Донеччини було завдано 28 ударів за добу, - ФОТО , фото-4
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#обстріли #Донеччина #7жовтня
Ольга Романова
редактор
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