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Роман Лазоренко
головний редактор
12:29, 7 жовтня

Рада призначила нового голову Нацбанку

Рада призначила нового голову Нацбанку

Верховна Рада проголосувала за подання президента України щодо призначення Андрія Пишного головою Національного банку України.

Про це LB.ua повідомив народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк.

За відповідну постанову проголосували 290 народних депутатів.

По фракціях та групах: "Слуга народу" – 212; "Європейська солідарність" – 0; "Батьківщина" – 13; "Платформа за життя та мир" – 17; "За майбутнє" – 6; "Голос" – 5; "Довіра" – 18; "Відновлення України" – 12; позафракційні – 7.

Фото: Ярослав Железняк

Андрій Пишний був на засіданні. Головні тези з виступу та його відповідей:

  • Гроші на покриття дефіциту (понад $30 млрд) нам потрібні та нам їх готові надати міжнародні партнери. Але для цього потрібен МВФ.
  • Ухвалені рішення щодо обмежень під час війни, я вважаю цілком адекватними.
  • Дизайн внутрішньої боргової політики має бути погоджений з міжнародними партнерами.
  • НБУ бачить недостатню дієвість монетарної трансмісії.
  • Щодо продажу облігацій НБУ - будемо розбиратися.
  • Я не готовий зараз прогнозувати курс.
  • Я вітаю заяву Мінфіну про необхідність відмови від емісійного фінансування бюджету. Але це залежить від наших міжнародних партнерів та їх підтримки.
  • Облікова ставка 25% адекватна і поки буде такою.
  • Курс, який визначений НБУ, цілком адекватний і відповідає поточним економічним реаліям. Курс на ринку - це коливання через психологічний елемент.
  • Зараз (станом на 7 жовтня) наші золотовалютні резерви становлять вже понад $24 млрд. За останній тиждень вони покращились навіть від початку жовтня.

Андрій Пишний з 2003 був першим заступником голови Ощадбанку. У 2010 працював над партійним проєктом Арсенія Яценюка "Фронт Змін". На виборах до парламенту 2012 року був заступником керівника штабу "Батьківщини". З 2013 був заступником голови партії "Батьківщина", у березні 2014 став головою правління Ощадбанку. Член міжнародної санкційної групи Єрмака-Макфола. 

Нагадаємо, вчора парламент проголосував за звільнення голови НБУ Кирила Шевченка. А президент Володимир Зеленський вніс на розгляд парламенту кандидатуру ексголови Ощадбанку Пишного.

Ввечері профільний комітет Ради підтримав кандидатуру Пишного на посаду глави Нацбанку.

Кирило Шевченко цього тижня оголосив, що йде з посади очільника НБУ через стан здоровʼя.

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#Рада #НБУ #Пишний
Роман Лазоренко
головний редактор
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