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  • Не стати українським чорноземом: як примусово мобілізованим окупантами повернутися додому живими
Роман Лазоренко
головний редактор
17:58, 7 жовтня

Не стати українським чорноземом: як примусово мобілізованим окупантами повернутися додому живими

Не стати українським чорноземом: як примусово мобілізованим окупантами повернутися додому живими

Національне інформаційне бюро зробило інструкцію для примусово мобілізованих з анексованих територій України, а  також для  росіян які не хочуть вмирати за безумні ідеї з'їхавшего з глузду кремлівського диктатора по добровільній здачі у полон.

Окупанти примусово мобілізували? Хочеш повернутись додому живим? Звертайся за допомогою http://nib.gov.ua”, - повідомляється на сайті Національного інформаційного бюро.

Також на сайті відзначається, що ті, хто добровільно здадуться в полон, звільняються від кримінальної відповідальності, також, при бажанні, вони можуть взяти участь в обміні полоненими

Для тих, хто хоче здатися у полон працює цілодобово Гаряча лінія:16-48,

для дзвінків з-за кордону: +38 (044) 287-81-65

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#окупанти #мобілізовані #здачавполон
Роман Лазоренко
головний редактор
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