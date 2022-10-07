Не стати українським чорноземом: як примусово мобілізованим окупантами повернутися додому живими

Національне інформаційне бюро зробило інструкцію для примусово мобілізованих з анексованих територій України, а також для росіян які не хочуть вмирати за безумні ідеї з'їхавшего з глузду кремлівського диктатора по добровільній здачі у полон.

“Окупанти примусово мобілізували? Хочеш повернутись додому живим? Звертайся за допомогою http://nib.gov.ua”, - повідомляється на сайті Національного інформаційного бюро.

Також на сайті відзначається, що ті, хто добровільно здадуться в полон, звільняються від кримінальної відповідальності, також, при бажанні, вони можуть взяти участь в обміні полоненими

Для тих, хто хоче здатися у полон працює цілодобово Гаряча лінія:16-48,

для дзвінків з-за кордону: +38 (044) 287-81-65