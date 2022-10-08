Горить Кримський міст: рухнув один з прольотів, - ФОТО, ВІДЕО

В анексованому Криму сьогодні вранці загорівся Кримський міст.

Як розповідають місцеві паблики вибух стався о 6-й ранку.

Попередньо, спалахнула одна з цистерн залізничного складу (паливний термінал) поблизу мосту.

Автошлях на Кримському мості частково зруйновано. На свіжих відео місцевих телеграм-каналів видно, що дорожнє полотно пошкоджено.

А судячи з фото, один із прольотів мосту не вцілів.





