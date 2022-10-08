08:19, 8 жовтня
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Горить Кримський міст: рухнув один з прольотів, - ФОТО, ВІДЕО
В анексованому Криму сьогодні вранці загорівся Кримський міст.
Як розповідають місцеві паблики вибух стався о 6-й ранку.
Попередньо, спалахнула одна з цистерн залізничного складу (паливний термінал) поблизу мосту.
Автошлях на Кримському мості частково зруйновано. На свіжих відео місцевих телеграм-каналів видно, що дорожнє полотно пошкоджено.
А судячи з фото, один із прольотів мосту не вцілів.
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