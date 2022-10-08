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Роман Лазоренко
головний редактор
08:19, 8 жовтня
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Горить Кримський міст: рухнув один з прольотів, - ФОТО, ВІДЕО

Горить Кримський міст: рухнув один з прольотів, - ФОТО, ВІДЕО

В анексованому Криму сьогодні вранці загорівся Кримський міст.

Як розповідають місцеві паблики вибух стався о 6-й ранку.

Горить Кримський міст: рухнув один з прольотів, - ФОТО, ВІДЕО, фото-3
Горить Кримський міст: рухнув один з прольотів, - ФОТО, ВІДЕО, фото-4
Горить Кримський міст: рухнув один з прольотів, - ФОТО, ВІДЕО, фото-5

Попередньо, спалахнула одна з цистерн залізничного складу (паливний термінал) поблизу мосту.

Горить Кримський міст: рухнув один з прольотів, - ФОТО, ВІДЕО, фото-6

Автошлях на Кримському мості частково зруйновано. На свіжих відео місцевих телеграм-каналів видно, що дорожнє полотно пошкоджено.

Горить Кримський міст: рухнув один з прольотів, - ФОТО, ВІДЕО, фото-7

А судячи з фото, один із прольотів мосту не вцілів.



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#Кримськийміст #пожежа
Роман Лазоренко
головний редактор
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