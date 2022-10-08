У звільненному Лимані у масовому похованні знайшли 180 людей

У звільненому від російських окупантів Лимані в масовому похованні виявили 180 людей.

Про це повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Нацполіції Євген Жуков.

“В братських могилах лежать ціли родини”, - написав Жуков.

Він додав, що у захороненні є навіть поховання дітей 2019-2021 років народження.