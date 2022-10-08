08:43, 8 жовтня
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У звільненному Лимані у масовому похованні знайшли 180 людей
У звільненому від російських окупантів Лимані в масовому похованні виявили 180 людей.
Про це повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Нацполіції Євген Жуков.
“В братських могилах лежать ціли родини”, - написав Жуков.
Він додав, що у захороненні є навіть поховання дітей 2019-2021 років народження.
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